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Atatürk'ün fotoğrafını yakan 4 lise öğrencisi tutuklandı

Kayseri'de Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafını yakan 4 lise öğrencisi tutuklandı.

Atatürk'ün fotoğrafını yakan 4 lise öğrencisi tutuklandı

Kayseri'nin İncesu ilçesinde lise öğrencileri A.K., A.N. ve H.E., Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafını yaktı.

Öğrencilerden A.K.'nin fotoğrafı ateşe verdiği, diğer arkadaşlarının ise yanında bulunduğu öğrenildi. Yaşanan olay sosyal medyada da paylaşıldı.

Olayın ardından 3 öğrenci, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Konuyla ilgili Kayseri Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, "Kayseri’de, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün fotoğrafının yakılması olayına ilişkin sosyal medya platformlarında bir videonun dolaşıma girdiği tespit edilmiştir. Bahse konu olaya karışan kişiler tespit edilerek gözaltına alınmış olup, adli ve idari süreç başlatılmıştır.” ifadelerine yer verildi.

4 KİŞİ TUTUKLANDI

3 lise öğrencisinin gözaltına alınmasının ardından, olaya E.K. isimli öğrencinin de karıştığı tespit edildi.

Jandarma E.K.’yi de gözaltına aldı. İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 12’nci sınıf öğrencileri A.K., A.N., H.E. ve E.K. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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