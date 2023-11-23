Ateş Ünal Erzen kimdir? Eski Galatasaray Yönetim Kurulu üyesi Ateş Ünal Erzen kaç yaşında ve neden öldü?

Ateş Ünal Erzen, 16 Aralık 1944 yılında İstanbul'da doğdu. 2004-2014 yılları arasında Bakırköy Belediye Başkanlığı yaptı.



Soy ismi, Erzurumlu olduğu için dedesi tarafından konulmuştur. Soyadı kanunu çıktığı zaman dedesi soy isminin Erzen olmasını istedi. Bu talebini Nüfus Memurluğu'na bildirdiğinde Erzen soy isminin bir başka aile tarafından kullanıldığını ve kendisine verilemeyeceğini öğrendi.



Bunun üzerine Erzen soy isminin önüne Ünal yazılmasını ancak Ünal ve Erzen'in ayrı biçimde yazılmasını istedi. Bu yüzden de soy ismi Ünal Erzen olarak kaydedildi. Ancak nüfus cüzdanları yenilenirken memurun hatasıyla bu iki soy ismi bitişik yazılarak kayıtlara geçirildi.



Galatasaray Lisesinden mezun olduktan sonra İsviçre Neuchatel Üniversitesi Hukuk ve Ekonomik Bilimler Fakültesini bitirdi.



1973 yılında Renault-Mais'de çalışmaya başladı, çeşitli bölümlerde görev yaptıktan sonra 30 Nisan 1985 tarihinde Ordu Yardımlaşma Kurumu kuruluşlarından OMSAN'a Genel Müdürü olarak, 1 Ocak 1988 tarihinde ise Renault-Mais'e Genel Müdür olarak atandı.



Galatasaray Spor Kulübü Divan Kurulu üyeliği ile 1994-2000 yılları arasında da Yönetim Kurulu Üyeliği yaptı. 2001'deki seçimde aday oldu ama kazanamadı.



Galatasaray Eğitim Vakfı Başkan Yardımcılığı, Galatasaray Sportif Anonim Şirketi'nde Yönetim Kurulu Üyeliği ve Galatasaray Pazarlama A.Ş.'de Genel Müdürlük yaptı.



ATEŞ ÜNAL ERZEN NEDEN ÖLDÜ?



Galatasaray Kulübünün eski yönetim kurulu üyesi olan ve iki dönem Bakırköy ilçe belediye başkanlığı görevi yapan Hilmi Ateş Ünal Erzen 78 yaşında hayatını kaybetti.



Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, aynı zamanda Galatasaray Divan Kurulu Üyesi de olan Ateş Ünal Erzen için başsağlığı mesajı yayımlandı.



Ünal Erzen'in neden öldüğüyle ilgili bir açıklama yapılmadı.