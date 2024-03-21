Atık suyu göle boşaltan Tunceli Belediyesi’ne 1 milyon 161 bin lira ceza

Tespitin ardından atık suları toplayan kanalizasyon sistemi ile atık suların arıtıldığı ve arıtılmış atık suların bertarafının sağlandığı atık su altyapı sistemlerinin kurulması, bakımı, onarımı, ıslahı ve işletilmesinden sorumlu olan Tunceli Belediye Başkanlığı’na 2872 sayılı Çevre Kanunu’nun 20’nci maddesine göre 1 milyon 161 bin 568 lira idari para cezası uygulandı.

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