Atina’ya 6 yıl sonra kritik ziyaret | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Miçotakis ile görüşüyor

“BARDAĞIN DOLU TARAFIYLA KONUŞMAK ÇOK DAHA HAYIRLI OLACAK”



Sakelaropulu’nun ardından sözü Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan aldı. Erdoğan, 5. Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey Toplantısı'nın Türkiye ile Yunanistan arasında yeni bir dönemin güçlenerek devamına vesile olacağına inandığını söyledi.



“Hedef aramızdaki 5,5 milyar dolarlık ticaret hacmini 10 milyar dolara çıkarmak.” diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bu konuda hangi alanlarda, ne gibi adımlar atabiliriz bunları görüşeceğiz.” ifadelerini kullandı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bardağın dolu tarafıyla konuşmak öyle zannediyorum ki gelecek için çok daha hayırlı olacaktır.” diye konuştu.

Yunanistan Başbakanı Miçotakis - Cumhurbaşkanı Erdoğan MİÇOTAKİS’LE GÖRÜŞME BAŞLADI



Erdoğan bu görüşmenin ardından Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis’le bir araya geldi. Atina'da Başbakanlık binasındaki kabul, basına kapalı gerçekleşiyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a görüşmede, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Cumhurbaşkanı Başdanışmanı, Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç da eşlik ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a görüşmede, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Cumhurbaşkanı Başdanışmanı, Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç da eşlik etti KAPIDA VİZE GÜNDEME GELECEK



Bu görüşmenin ardından Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi Toplantısı gerçekleşecek. Toplantıda Türk tarafını 8, Yunan tarafını 11 bakan temsil edecek.



Görüşmeler sırasında eğitim, kültür ve turizm alanında karşılıklı anlaşmaların imzalanacak.



Bu ziyaretle birlikte, Türk turistlere Yunan adalarında kapıda vize uygulamasının hayata geçmesiyle ilgili bir açıklama yapılması da bekleniyor.