ATM'lere sahte para yatırıp, gerçeğini çeken şüpheliye gözaltı

Şüphelinin, tanınmamak için yaz günü kapüşonlu kıyafet giydiği ve cerrahi maske kullandığı, sahte paraları yatırma işlemi yaparken yakalanmamak için başka kişilerin T.C. kimlik numaralarını veya banka kartlarını kullandığı, çeşitli kurumlara sahte paralarla cüzi miktarda ödeme yaptığı ve para üstü olarak bankamatiklerden gerçek para aldığı belirlendi.



Şüphelinin kredi borcu yüzünden böyle bir arayışa girerek borcunun büyük bir bölümünü bu yöntemle elde ettiği paralarla ödediği tespit edildi. Soruşturma devam ediyor.

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