Türkiye Petroller Anonim Ortaklığı (TPAO) 150 personel alacak

TPAO Şırnak Bölge Müdürlüğü’ne 122 Ön Lisans mezunu personel, 9 Uzman Yardımcısı, 16 Mühendis, 1 Avukat olmak üzere toplam 26 ve Adıyaman Bölge Müdürlüğü’ne 2 Uzman Yardımcısı lisans mezunu personel alımı yapılacak olup toplamda 150 personel istihdamı sağlanacak.



Personel alımı, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca, KPSS ilgili Puan Türü ve belirlenen diğer şartlar dikkate alınarak gerçekleştirilecek.

Personel alımına ilişkin gerekli şartlar www.iskur.gov.tr üzerinden yayınlanacak ilanda yer alacak.