AUZEF 3 ders sınavı ne zaman yapılacak, sınava kimler girebilecek? AUZEF üç ders sınavının ayrıntıları...

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi'nin (AUZEF) 2023 yılında gerçekleştireceği üç ders sınavının tarihi belli oldu. Mezuniyete üç ders sınavı her eğitim-öğretim yılı sonunda, akademik takvimde belirtilen tarihte yılda bir defa yapılıyor.

ÜÇ DERS SINAV TARİHİ



Mezuniyete üç ders sınavı ise 30 Temmuz 2023 tarihinde gerçekleştirilecek.