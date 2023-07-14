AUZEF 3 ders sınavı ne zaman yapılacak, sınava kimler girebilecek? AUZEF üç ders sınavının ayrıntıları...

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi'nin (AUZEF) 2023 yılında gerçekleştireceği üç ders sınavının tarihi belli oldu. Mezuniyete üç ders sınavı her eğitim-öğretim yılı sonunda, akademik takvimde belirtilen tarihte yılda bir defa yapılıyor.
ÜÇ DERS SINAV TARİHİ
Mezuniyete üç ders sınavı ise 30 Temmuz 2023 tarihinde gerçekleştirilecek.
ÜÇ DERS SINAVINA KİMLER GİREBİLİR?
Mezuniyet aşamasına gelmiş ve tüm dönemlerden en fazla üç tane başarısız (FF) harf notu bulunan öğrenciler, mezuniyete üç ders sınavına girebilir.
ÜÇ DERS SINAVI NASIL HESAPLANIR?
Mezuniyete Üç Ders Sınavı başarı notu, mutlak değerlendirme sistemine göre hesaplanır; değerlendirmede ara sınav, yarı yılsonu bitirme ve bütünleme sınavı notları dikkate alınmaz. Geçme notu mutlak değerlendirme aralıklarına göre 50 dir.
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