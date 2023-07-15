AUZEF bütünleme (telafi) sınavı sonuçları açıklandı (AUZEF sınav sonucu görüntüleme ekranı)

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) bütünleme (telafi) sınavı sonuçları açıklandı. Fakülte'ye kayıtlı öğrenciler, sınav sonuçlarını esinav.istanbul.edu.tr adresi üzerinden görüntüleyebilecek.

AUZEF bütünleme (telafi) sınavı sonuçları açıklandı (AUZEF sınav sonucu görüntüleme ekranı)

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi () bütünleme (telafi) sınavına ilişkin sonuç duyurusu geldi. Takvimde belirtildiği gibi AUZEF bütünleme (telafi) sınavı sonuçları 15 Temmuz 2023 tarihinde duyuruldu. 

SINAV SONUÇLARINI GÖRÜNTÜLEMEK İÇİN TIKLAYIN

AUZEF bütünleme (telafi) sınavı sonuçları açıklandı (AUZEF sınav sonucu görüntüleme ekranı) - 1

AUZEF SONUÇ DUYURUSU

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi'nden yapılan açıklamada;

"Değerli Öğrencilerimiz,


2022-2023 eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılı bütünleme sınavı sonuçları açıklanmıştır. sonuçlarınızı esinav.istanbul.edu.tr adresi üzerinden görüntüleyebilirsiniz.

Sınav sonuçlarına itirazınızı aos.istanbul.edu.tr adresinden 15 Temmuz 2023 saat 23.59’a kadar yapabilirsiniz. Farklı yollardan yapılacak sınav sonuç itirazları dikkate alınmayacaktır." denildi. 

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...