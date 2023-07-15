AUZEF bütünleme (telafi) sınavı sonuçları açıklandı (AUZEF sınav sonucu görüntüleme ekranı)

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) bütünleme (telafi) sınavına ilişkin sonuç duyurusu geldi. Takvimde belirtildiği gibi AUZEF bütünleme (telafi) sınavı sonuçları 15 Temmuz 2023 tarihinde duyuruldu.
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AUZEF SONUÇ DUYURUSU
İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi'nden yapılan açıklamada;
"Değerli Öğrencilerimiz,
2022-2023 eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılı bütünleme sınavı sonuçları açıklanmıştır. Sınav sonuçlarınızı esinav.istanbul.edu.tr adresi üzerinden görüntüleyebilirsiniz.
Sınav sonuçlarına itirazınızı aos.istanbul.edu.tr adresinden 15 Temmuz 2023 saat 23.59’a kadar yapabilirsiniz. Farklı yollardan yapılacak sınav sonuç itirazları dikkate alınmayacaktır." denildi.
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