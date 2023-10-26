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AUZEF sınav yerleri açıklandı mı? (Sınav giriş belgesi nasıl alınır?)

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) ara sınav tarihleri geçtiğimiz günlerde paylaşılmıştı. Takvime göre, AUZEF ara sınavları kasım ayı içerisinde gerçekleştirilecek. Sınav tarihinin yaklaşmasıyla birlikte gözler sınav yerlerine çevrildi. Peki, AUZEF sınav yerleri açıklandı mı? AUZEF sınav giriş belgesi nasıl alınır?

AUZEF sınav yerleri açıklandı mı? (Sınav giriş belgesi nasıl alınır?)

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi () sınav takvimi belli oldu. Takvimle birlikte ara sınav tarihleri de paylaşıldı. Akademik takvime göre AUZEF Ara Dönem (Vize) Sınavları 11 Kasım - 12 Kasım 2023 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

AUZEF sınav yerleri açıklandı mı? (Sınav giriş belgesi nasıl alınır?) - 1

SINAV YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AUZEF Ara Dönem (Vize) sınav giriş belgelerinin kasım ayının ilk haftası içerisinde paylaşılması bekleniyor.

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi, https://auzefsinav.istanbul.edu.tr/ adresi ile web sayfası (auzef.istanbul.edu.tr) üzerinden AUZEF vize sınavı giriş belgeleri yayımlanacak.

Adaylar, "https://auzefsinav.istanbul.edu.tr/" adresinden sınav giriş belgelerine erişebilirler.

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