AUZEF üç ders sınavı ne zaman? Mezuniyete üç ders sınavı tarihi

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) üç ders sınavı tarihi belli oldu. Mezuniyete üç ders sınavı her eğitim-öğretim yılı sonunda, akademik takvimde belirtilen tarihte yılda bir defa yapılıyor.



Mezuniyet aşamasına gelmiş ve tüm dönemlerden en fazla üç tane başarısız (FF) harf notu bulunan öğrenciler, mezuniyete üç ders sınavına girebilir.

ÜÇ DERS SINAV TARİHİ Mezuniyete üç ders sınavı ise 30 Temmuz 2023 tarihinde tamamlanacak. Mezuniyete Üç Ders Sınavı başarı notu, mutlak değerlendirme sistemine göre hesaplanır; değerlendirmede ara sınav, yarı yılsonu bitirme ve bütünleme sınavı notları dikkate alınmaz.