Av tüfeği ile oğlunu öldüren babaya 16 yıl hapis

Adana'da oğlunu av tüfeğiyle öldüren babaya "Altsoydan Akrabayı Kasten Öldürmek" suçundan dava açıldı.



Serhat Oti, 10 Ekim 2023'te bisikletiyle Seyhan ilçesi Yeşiloba Mahallesi’nde gece bekçiliği yapan babası Nurettin Oti’nin çalıştığı Yeni Sanayi Sitesi’ne gitti. TUTUKLANDI



Burada Serhat Oti ile daha önce kendisi hakkında uzaklaştırma kararı aldırılan babası arasında aile içi sorunlar nedeniyle tartışma çıktı. Nurettin Oti tüfekle oğlunu vurarak öldürdü. Olaydan sonra suç aleti tüfekle birlikte polise teslim olan Nurettin Oti tutuklandı. "ÇOK ÜZGÜNÜM"



Nurettin Oti, karar duruşmasında hakim karşısına çıktı. Oti, oğlunun olumsuz davranışları nedeniyle mağduriyet yaşadığını söyledi. Psikolojik tedavi gören oğlu hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığını da belirten Oti, “Bu kararı öğrenen oğlum, olay günü eve gitmiş sonra benim yanıma geldi. Yaklaşık 50 metre uzaktan bisikletiyle geldiğini gördüm. İş yerimdeki bana ait olan tüfeğin yerini biliyor, alıp bana zarar verir, diye tüfeği alıp oradan kaçtım. Kaçarken beni yakaladı. Aramızda boğuşma çıktı. Elimden tüfeği almaya çalışıyordu. Bu boğuşma sırasında tüfek ateş aldı, oğlum yaralanarak öldü. Çok üzgünüm. Daha öncesinde oğlum beni birçok defa dövmüş, bana şiddet uygulamıştı, beni evden atmıştı.” diye konuştu.

"EŞİM BABASIYLA SORUNLUYDU"



Öldürülen Serhat Oti’nin eşi Utku Oti, sanıktan şikayetçi oldu. Eşinin zararsız biri olduğunu söyleyen Oti, “Babasının başka kadından olan çocuklarına da kocam bakmaktaydı. Eşim, dış cephe ustasıydı ayrıca müzik dersleri de veriyordu. Sanık, ikinci eşinden çocuklarına şiddet uyguluyordu, eşim ve ben onları korumaya çalıştık.” dedi.



"BABAM YÜZÜNDEN SOY İSMİMİ DEĞİŞTİRDİM"



Serhat Oti’nin Almanca öğretmeni olan ablası Nehir Müjde de sanık babasından şikayetçi oldu. Babasının kendisine babalık yapmadığını devamlı kendisine şiddet uyguladığını bu yüzden soy ismini değiştirdiğini belirten Müjde, “Mesela akşam yaptığım yemeği beğenmediği için beni okutmamakla tehdit ediyordu. Okuyup öğretmen oldum. Babamın hiçbir desteği olmadı. Kardeşimin uyuşturucu ile bağlantısı yok sadece antidepresan kullanıyordu. Ben kardeşimle bir yıldır görüşmüyordum. Sebebi de onun sanığa hala baba demesiydi. Kardeşimin kendisine verdiğim parayı sanığa ve sanığın başka kadından olan çocuklarına yedirmesi nedeniyle kendisiyle konuşmuyordum.” ifadelerin kullandı.

"‘BABAM KARDEŞİME İFTİRA ATIYOR"



Serhat Oti’nin ağabeyi Önder Oti de babasının, kardeşi hakkında iftira attığını söyledi. Oti, “Kardeşim, babamın çocuklarına bakıyordu. Babam sorumsuz, ilgisiz ve umursamaz biriydi. Bana ve kardeşlerime şiddet uygulayan biriydi.” diyerek babasının cezalandırılmasını istedi. Serhat Oti’nin kız kardeşi Rojhat Oti ise babasından şikayetçi olmadı.



Tanık Mahiye Oti ise sanığın, hem amcası hem de kayınpederi olduğunu belirterek öldürülen Serhat’ın çalışıp kazandığı parayı sanığa verdiğini söyledi. Ayrıca Serhat’ın üvey 3 kardeşine de baktığını ifade eden Oti, “Olaydan bir ay önce Serhat ile amcam olan sanık tartışmış. Amcamı evime davet ettim. Amcam çok sinirleniyordu Serhat’a. ‘Ben onu öldürürsem kurtulurum’ diyordu. Olaydan bir hafta önce amcam beni telefonla aradı, ‘3 kurşun aldım, silahıma koydum, sen Serhat’a söyle gelsin yanıma, kafasına sıkacağım, meşru müdafaa olacak’ dedi. Bunları Tuncer Oti’ye de anlattım." diye konuştu.



"GİDİP AMCANI VURACAĞIM"



Tanık Tuncer Oti de sanığın amcası olduğunu kaydetti. Olaydan önce Serhat’ın kendisini telefonla aradığını belirten Tuncer Oti, “Serhat, babasının kendisi hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığını ve polisin kendisini aradığını söyledi. Ben de sakin olmasını söyledim. O da bana ‘Ben gideceğim, amcanı vuracağım’ dedi. Ben de korkup hemen amcamı aradım, ‘Amca Serhat’tan uzak dur, bir araya gelmeyin’ dedim." ifadelerini kullandı.



"ÇOK PİŞMANIM"



Son sözleri sorulan sanık Nurettin Oti, oğlunu öldürdüğü için pişman olduğunu söyledi. Oti, “Ben o çocuğumun bir parmağını kimsenin canına değişmem, çok pişmanım.” dedi.



Mahkeme heyeti, Nurettin Oti’yi oğlunu öldürmek suçundan önce ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Oğlunu, haksız tahrik altında öldürdüğü ve duruşmadaki iyi hali nedeniyle cezası 16 yıl 8 aya indirildi. Heyet, sanığın tutukluluk halinin devamını da kararlaştırdı.