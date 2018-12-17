İstanbul'un Kadıköy belediyesinin 2017 yılında heykeltraş Yunus Tonkuş'a yaptırdığı Avanak Avni heykeli çalındı.
Hürriyet gazetesinden Çiğdem Yılmaz'ın haberine göre, Avanak Avni'nin heykeli, Haydarpaşa Karikatür evinin karşısında, 2004 yılında efat eden yaratıcısı Oğuz Aral'ın heykeliyle birlikte duruyordu.
Heykekin çalındığının görenler duruma tepki gösterirken, akıllara, 2016 yılında 'Tombili' isimli kedinin heykelinin çalınması geldi.
Kadıköy Ziverbey'deki bir kaldırımda ölen fenomen kedi 'Tombili'nin heykeli, kaidesinden çıkarılmış ve birkaç gün sonra yerine bırakılmıştı.