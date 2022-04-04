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Avcılar eski Belediye Başkanı Handan Toprak tutuklandı

İstanbul merkezli 5 ilde 'İhaleye fesat karıştırma' ve 'Resmi belgede sahtecilik' iddiasıyla adliyeye getirilen aralarında Avcılar eski Belediye Başkanı Handan Toprak’ın bulunduğu 11 kişi tutuklandı.

Haberler - Anadolu Ajansı 04.04.2022 - 19:12 | Son Güncelleme : 04.04.2022 - 21:58

Avcılar eski Belediye Başkanı Handan Toprak tutuklandı

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Avcılar eski belediye başkanına gözaltı

merkezli 5 ilde düzenlenen "ihaleye fesat karıştırmak" ve "resmi belgede sahtecilik" operasyonunda gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen Avcılar eski Handan Toprak'ın da aralarında bulunduğu 11 şüpheli tutuklanırken, 10 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve Avcılar eski Belediye Başkanı Handan Toprak'ın da aralarında bulunduğu 21 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Küçükçekmece Adliyesi'ne sevk edildi.

Adliyede savcılığa çıkarılan Handan Toprak'ın da aralarında bulunduğu 11 şüpheli tutuklama, 10 şüpheli ise adli kontrol tedbiri istemiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine gönderildi.

Hakimliğe çıkarılan Handan Toprak ve 7 aktif belediye personelinin de aralarında bulunduğu 11 şüpheli tutuklandı, 10 şüpheli haklarında adli kontrol tedbirleri uygulanarak serbest bırakıldı.

NE OLMUŞTU?

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, Avcılar Belediyesinin geçmiş dönemdeki birçok ihalesinde, "ihaleye fesat karıştırmak" ve "resmi belgede sahtecilik" olaylarını gerçekleştirerek, kamuyu zarara uğrattığı iddia edilen ve aralarında eski Belediye Başkanı Handan Toprak ile 15 belediye çalışanının da bulunduğu 27 şüpheli hakkında 1 Nisan'da gözaltı kararı vermişti.

İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul, Ankara, Antalya, Balıkesir ve Tekirdağ'da düzenledikleri eş zamanlı operasyonda 21 şüpheliyi yakalamıştı.

Diğer 6 şüphelinin de Aralık 2021'de düzenlenen benzer bir operasyonda tutuklandıkları anlaşılmıştı.

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