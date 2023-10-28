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Avcılar'da 3 yaşındaki kız çocuğu servis aracının altında kalarak hayatını kaybetti

Avcılar'da sokakta oyun oynayan 3 yaşındaki Leylanur Doğan servis minibüsünün çarpması sonucu hayatını kaybetti. Küçük çocuğun yakınlarının saldırdığı servis şoförü kalp krizi geçirdi.

Avcılar'da 3 yaşındaki kız çocuğu servis aracının altında kalarak hayatını kaybetti

Yeşilkent Mahallesi 105. Sokakta meydana gelen kazada, Cevdet Uçkun'un kullandığı servis aracı sokakta oyun oynayan 3 yaşındaki Leylanur Doğan'a çarptı. Bir süre minibüsün altında sürüklenen Doğan olay yerinde hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. 

KÜÇÜK ÇOCUĞUN YAKINLARI ŞOFÖRE SALDIRDI

Kazanın ardından küçük çocuğun yakınları servis şoförüne saldırdı. Kalp krizi geçiren Uçkun hastaneye kaldırılırken, olay yerinde hayatını kaybeden Doğan'ın cansız bedeni Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

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