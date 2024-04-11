Avcılar’da bekçiye silahlı saldırı

Takviye ekiplerin gelmesiyle olaya karışan Emirhan B. ve yanındaki diğer kişi gözaltına alındı.



Bekçi ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılırken hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.



20 YAŞINDA, 8 AYRI SUÇ KAYDI VAR



Emirhan B’nin 8 ayrı suç kaydı olduğu belirlendi.



Bekçilere direnen ve gözaltına alınan diğer şüphelinin ise yine 50’ye yakın benzer olaylardan suç kaydı çıktı.



İki kişinin gözaltındaki işlemleri sürüyor.