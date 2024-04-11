Avcılar’da bekçiye silahlı saldırı

İstanbul’da bir kişi mahalle bekçisini silahla vurarak ağır yaraladı.
Olay, saat 04.00 sıralarında Ambarlı Sahil’de yaşandı. İddiaya göre sahilde devriye atan mahalle bekçileri durumundan şüphelendiği 2 kişiyi durdurdu.
Kimlik kontrolü yapmak isteyen bekçilere direndi. Şüpheli şahıslardan Emirhan B. isimli kişi yanındaki ruhsatsız tabancayı ateşledi.
Silahın ateşlenmesiyle görevli bekçilerden Barış K. bacağından ve kasığından ağır yaralandı.
Takviye ekiplerin gelmesiyle olaya karışan Emirhan B. ve yanındaki diğer kişi gözaltına alındı.
Bekçi ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılırken hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.
20 YAŞINDA, 8 AYRI SUÇ KAYDI VAR
Emirhan B’nin 8 ayrı suç kaydı olduğu belirlendi.
Bekçilere direnen ve gözaltına alınan diğer şüphelinin ise yine 50’ye yakın benzer olaylardan suç kaydı çıktı.
İki kişinin gözaltındaki işlemleri sürüyor.
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