Avcılar'da ev sahipleri tapularını bekliyor

İstanbul Avcılar'da geçen yıl inşası tamalanan sitede daire satın alan veya kapora vererek sözleşme imzalayan 52 kişi mağdur olduklarını söyledi.

4 blok 82 dairelik siteden peşin ödeme yaparak daire satın alan ya da kapora vererek sözleşme yapan 52 kişi tapularını alamadıklarını öne sürdü.

Site sakinlerinin iddiasına göre Suudi bir kişiye ait Al Hanefi Gayrimenkul Yatırımları Sanayi ve Dış Ticaret Ltd. şirketi arsaya site yapımına başladı. Sitedeki dairelerin satışı için ise Global Estates Gayrimenkul Hizmetleri ve Turizm Ticaret Ltd. şirketi isimli firma ile anlaşıldı. Siteden daire satın almak isteyenlerden bazıları parasını peşin öderken, bazıları ise 20 bin ile 150 bin lira arasından değişen kapora ödeyerek sözleşme yaptı. Ancak tapularını teslim edilmedi. Şirket yetkililerinin kendilerine fiyatların arttığını söyleyerek fazla para istediklerini anlatan site sakinleri mağdur olduklarını dile getirerek yardım istedi.



"YAKLAŞIK 5 MİLYON LİRA PARA TOPLANDI"



Site sakinlerinden Doğan Sönmez, "Arap yatırımcı bir şirket buranın toprak sahibi. Bir Türk inşaat firmasıyla anlaşarak satış sözleşmesi altında buranın satışını bu firmaya devrettiler. Belirli kısımlarını ödeyerek 62 daire satın alındı. Pandemi nedeniyle Arap iş insanı Türkiye'ye gelmediği için bizi oyaladılar. Sonuç olarak burada verilen peşinatları kabul etmiyorlar. Ben o firmayı tanımıyorum diyor. Bunlarla aranızda sözleşme var kendiniz getirmişsiniz. Bize farklı fiyatlar çıkardılar. Ekspertiz raporunda devletin verdiği fiyat 400 bin lira kendileri çıkarmışlar 570 bin TL. Bize diyorlar ki 570 bin liradan alırsanız, biz bu tapuları size veririz" diye konuştu.

160 bin lira para verdiğini belirten Sönmez, "Onu kabul etmiyorlar. Burada 3 daireyi peşin veren arkadaşlarımız var. 40 bin, 60 bin veren arkadaşlar var. Burada herkes mağdur durumda. 62 mağdur vardı 10 tanesinin tapusu verildi bir şekilde. Şuan 52 mağdur var. 4 buçuk 5 milyon lira bir para toplandı" dedi.

"SATIN ALDIĞIMIZ YERDE İŞGALCİ KONUMUNA DÜŞTÜK"



3 dairenin parasını peşin ödediğini anlatan site sakini Mustafa Akkurt ise, "Üç daire parasını peşin veriyoruz ama işgalci durumuna düşüyoruz. Bunun izahi yok. Kaymakamlıktan da işgalci olmadığımız belli. Herkes birbirinin üzerin atıyor, herkes üzerine fiyat koyuyor. Satın aldığımız yerde işgalci konumuna düştük. Evimiz var diyemiyoruz şu an parasını ödediğimiz halde. Üç daire için 1 milyon 200 bin lira para vermiştim" diye konuştu.

"PANDEMİ VAR GELEMİYORUM DİYEREK OYALADI"



Global Estates Gayrimenkul Hizmetleri ve Turizm şirketi sahibi Çetin Aydın ise asıl mağdurun kendisi olduğunu söyledi.



Aydın sözlerini şöyle sürdürdü: "2020 Nisan ayında, tercümanlık ve avukatlık işlerimizi yapan bir arkadaşımız, bir yabancı yatırımcının projesinin satış ofisini birine devretmek istediğini söyledi, biz de anlaştık sözleşmeleri yaptık. 5-10 satış olunca 'Suudi Arabistan'dan gelip tapuları vereceğim' dedi, pandemi sürecine denk geldi.

Aradık sürekli 'Pandemiden dolayı gelemiyorum diyerek bizi sürekli oyaladı. Ben gelemiyorum kapora veren oturabilir o kaporalarla müteahhittin borcunu kapatın, iskanı yapın, ben gelince tapuları vereceğim' dedi. Ben de kapora aldım."



"EN BÜYÜK MAĞDUR BENİM"



Yerleşenlerden 50-60 bin lira kapora aldıklarını söyleyen Aydın, "Biz mağdurlara; bize zaman verin ya tapunuzu çözeceğiz ya da dava ile bu işi çözeceğiz. O sitenin elektrik, su faturalarını ben ödedim, 650 bin lira iskanı ben ödedim, bu benim cebimden çıktı. 1 milyon 200 bin lira komisyonum vardı o gitti, ekstra 600 bin lira cebimden para çıktı. 2 milyon lira gibi bir zararım var, en büyük mağdur benim zaten" dedi.

