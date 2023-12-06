Avcılar'da futbol maçındaki kavgayı polis havaya ateş açarak ayırdı

İstanbul Avcılar'da İddiaya göre, dün saat 15.30'da Yeşil Esenyurt Spor Kulübü ile Kafkas Kartalları Spor Kulübü arasında oynanan U-14 Amatör Lig maçında Teknik Direktör Ahmet Turan'ın Yeşil Esenyurt Spor Kulübü'nde oynayan Efe Kızıl Ateş'e tokat atması nedeniyle kavga çıktı.

Tribündekilerin de olaya dahil olmasıyla kavga büyüdü. Kavgaya polis ekipleri havaya ateş açarak müdahale etti. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.



Konuya ilişkin açıklamaya yapan Yeşil Esenyurt Spor Kulübü Başkanı Hasan Demir, "Dün Avcılar Atatürk Olimpiyat Stadında U-14 maçımız vardı. Avcılar Kafkas Kartalları kulübüyle maçımız vardı. Maçın sonlarına doğru, Avcılar Kafkas Kartalları yöneticisi ve antrenörü oyundan sahadan atılmasına rağmen sahayı terk etmeyerek orada maçı izlemeye devam etti. Maçın sonlarına doğru bir pozisyonda bizim 10 numaralı bir oyuncumuza sahaya girerek tokat attı. Doğal olarak bunu gören aileler bir şekilde sahaya atladı. Polis arkadaşlar ayırmak için bayağı mücadele ettiler; birkaç el ateş ettiler."şeklinde konuştu.