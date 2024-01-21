Avcılar'da istinat duvarı çöktü

İstanbul'un Avcılar ilçesi Ambarlı Mahallesi'nde saat 21.00 sıralarında temel kazısı yapılan inşaat alanının bitişiğindeki binanın istinat duvarı çöktü.
Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, ihbar üzerine gelen ekipler çevrede güvenlik önlemi aldı.
İtfaiye ve polis ekipleri yaptıkları incelemenin ardından ayrıldı.
Müteahhit firma yetkilileri, yağmurun da etkisi ile duvarın ağırlığa dayanamayarak çöktüğünü, gerekli çalışmanın yapılacağını söyledi.
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