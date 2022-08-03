Avcılar'da köpeğe işkence yapan kişi gözaltına alındı

İstanbul Avcılar'da, köpeğe sokak ortasında şiddet uygulayan kişi gözaltına alındı. Çalındığı ortaya çıkan köpek sahibine teslim edildi.

Haberler - NTV Haber - Anadolu Ajansı - DHA 03.08.2022 - 16:20

Avcılar'da köpeğe işkence yapan kişi gözaltına alındı

'da çaldığı pitbull cinsi köpeğe eziyet eden şüpheli gözaltına alındı.

Avcılar ilçesi Ambarlı Mahallesi Öğretmenler Caddesi'nde gece saatlerinde meydana gelen olayda, köpeği döven bir şüpheliyi gören vatandaşlar, durumu polise bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri köpeğe şiddet uygulayan A.H.Ç'yi gözaltına aldı.

Zanlının eziyet ettiği köpeği çaldığını tespit eden ekipler, "hırsızlık" ve "hayvana eziyet etmek" suçlarından işlem yaptıktan zanlı A.H.Ç'yi adliyeye sevk etti.

Eziyet gören köpeğin önce belediye görevlilerine, ardından da sahibine teslim edildiği öğrenildi.

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