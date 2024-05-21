Avcılar'da liseliler arasında bıçaklı kavga: İki öğrenci yaralandı

İstanbul Avcılar'da liseli öğrenciler arasında yaşanan bıçaklı kavgada 2 lise öğrencisi yaralandı. Yaralı öğrenciler hastaneye kaldırıldı.

Avcılar'da liseliler arasında bıçaklı kavga: İki öğrenci yaralandı

Olay, saat 18.00 sıralarında Cihangir Mahallesi'nde meydana geldi. öğrencisi M.Ç. (16) ile U.A. (16) sokakta bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışma, daha sonra bıçaklı kavgaya dönüştü.

U.A. göğüs ve sırtından aldığı bıçak darbeleri ile ağır yaralanırken, M.Ç. ise kol ve göğsünden aldığı darbelerle yaralandı. 

Avcılar'da liseliler arasında bıçaklı kavga: İki öğrenci yaralandı - 1

Çevredekiler yaralılara müdahale ederek, olayı polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Avcılar'daki bir lisede olan M.Ç., verdiği ilk ifadede bıçağın U.A.'ya ait olduğunu, kendisine saldırıp yaralayınca bıçağı elinden alarak karşılık verdiğini söyledi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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