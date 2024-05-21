Avcılar'da liseliler arasında bıçaklı kavga: İki öğrenci yaralandı

Olay, saat 18.00 sıralarında Cihangir Mahallesi'nde meydana geldi. Lise öğrencisi M.Ç. (16) ile U.A. (16) sokakta bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışma, daha sonra bıçaklı kavgaya dönüştü.

U.A. göğüs ve sırtından aldığı bıçak darbeleri ile ağır yaralanırken, M.Ç. ise kol ve göğsünden aldığı darbelerle yaralandı.