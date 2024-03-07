Avcılar'da otomobil bariyerlere çarptı: 1 ölü

Kaza, bugün saat 22.00 sıralarında, D-100 kara yolunun Avcılar Merkez Mahallesi mevkiinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre; Efe Gülmez idaresindeki otomobil, D-100 kara yolunda seyir halindeyken sürücüsünün kontrolünden çıkarak bariyerlere çarptı.

Bariyerleri parçalayarak yan yola giren otomobil sürücüsü Efe Gülmez, çevredekiler tarafından araçtan çıkarıldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Gülmez, sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ağır yaralı Efe Gülmez, tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybetti.

Kazaya karışan otomobil, çekici ile bulunduğu yerden kaldırıldı. Belediye ekipleri de kazanın bulunduğu yerde temizlik çalışması yaptı. Polis ekipleri, kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Kazayı dikiz aynasından gören sürücü Serkan Taş, "Yan yolda gidiyordum. Demirlerin havada uçuştuğunu gördüm. Toz, dumandı ortalık. Ne olduğunu bile anlamadım. Halen kendimde değilim elim ayağım titriyor" dedi.