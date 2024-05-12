Eskişehir Hava Durumu | Eskişehir İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 12 Mayıs 2024

Eskişehir için hava durumu bugün nedir? Eskişehir için yarın ve 5 günlük hava durumu nasıl olacak? Eskişehir için hava durumu sağanak yağmurlu mu, parçalı bulutlu veya beklenen sıcaklık kaç derece olacak? Eskişehir yakınında 3 günlük ve yarınki hava durumu ne olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre Eskişehir için haftalık hava durumuna haberin detayından ulaşabilirsiniz...

Eskişehir Hava Durumu | Eskişehir İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 12 Mayıs 2024
Eskişehir İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak?

Eskişehir için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü nedir?

Eskişehir İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Eskişehir için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Eskişehir hava durumu Bulutlu, sıcaklık 20°. Yarın için Eskişehir hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 21°. 17 Mayıs 2024 Cuma Eskişehir hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 26°. 18 Mayıs 2024 Cumartesi Eskişehir hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 27°. 19 Mayıs 2024 Pazar Eskişehir hava durumu Gök Gürültülü Sağanak Yağış, sıcaklık 26°.

Bugün

Bulutlu
Bulutlu

20

/

4

Yarın

Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu

21

/

5

Cuma

Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu

26

/

10

Cumartesi

Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu

27

/

14

Pazar

Gök Gürültülü Sağanak Yağış
Gök Gürültülü Sağanak Yağış

26

/

12

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