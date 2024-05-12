Eskişehir Hava Durumu | Eskişehir İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 12 Mayıs 2024

Eskişehir için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?

Eskişehir İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Eskişehir için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Eskişehir hava durumu Bulutlu, sıcaklık 20°. Yarın için Eskişehir hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 21°. 17 Mayıs 2024 Cuma Eskişehir hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 26°. 18 Mayıs 2024 Cumartesi Eskişehir hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 27°. 19 Mayıs 2024 Pazar Eskişehir hava durumu Gök Gürültülü Sağanak Yağış, sıcaklık 26°.