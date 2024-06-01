Avcılar'da park halindeki otomobil alev alev yandı

Avcılar'da park halindeki otomobilde yangın çıktı. Alev alev yanan otomobil çevredekilerin ve itfaiyenin müdahalesi ile söndürüldü.

Avcılar'da park halindeki otomobil alev alev yandı

Gümüşpala Mahallesi Savaş Sokak'ta oturan Ahmet Gültekin, 09 AJN 198 plakalı otomobilini evinin önüne park etti. Bir süre sonra saat 23.30 sıralarında otomobilden duman ve alevler yükselmeye başladı. Çevredekiler yangın söndürme tüpü ve su doldurdukları kovalarla yangını söndürmeye çalıştı. Ön sağ lastiğin patlaması ile alevler daha da büyüdü. Yangın, çevredekilerin çabasıyla büyük ölçüde söndürülürken gelen itfaiye ekibi de soğutma çalışması yaptı.

Yakında işyeri bulunan Cüneyt Muhammet, "Araba durup dururken yandı. Çevrede bulunanlar tüple müdahale etti. Lastik patlayınca alevler yükseldi. İtfaiye de yetişti" dedi. Polis ve itfaiye yangının çıkış nedenini araştırıyor.

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