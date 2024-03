Avcılar’da zincirleme kaza: 2 ölü, 4 yaralı

Kaza, saat 09.00 sıralarında, TEM Otoyolu'nun Tahtakale Mahallesi Yarımburgaz Viyadüğü mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, sürücü Osman Can Demirci, Edirne istikametinde 59 AGM 878 plakalı hafif ticari araçla seyir halindeydi. Sürücüsü Osman Can Demirci’nin henüz belirlenemeyen bir nedenle direksiyon hâkimiyetini kaybettiği hafif ticari araç bariyerlere çarparak takla attı.



Takla atan hafif ticari araç sürücüsü Selman B.'nin olduğu 34 VGV 24 plakalı kamyonete çarptı. Aynı yönde seyir halinde olan sürücüsü Mustafa Y.’nin olduğu 35 AIB 530 plakalı hafif ticari araç öndeki araçlara çarparak durabildi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.



Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkartılan yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olay yerine gelen polis ekipleri ise trafiğin akışını sağlayarak geniş çaplı güvenlik önlemi aldı. Sağlık ekipleri meydana gelen zincirleme kazada, 34 VGV 24 plakalı kamyonette yolcu konumunda bulunan Arif Ozan Göktaş’ın olay yerinde öldüğünü belirledi.



1’i ağır olmak üzere yaralanan 5 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı. 59 AGM 878 plakalı hafif ticari aracın sürücü Osman Can Demirci ise ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Durma noktasına gelen trafik, kazaya karışan araçların yoldan kaldırılmasının ardından normale döndü.