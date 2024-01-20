AVM'de otomobil yürüyen merdivene girdi: 3 yaralı

İstanbul Şişli'deki bir AVM'nin otoparkında kontrolden çıkan otomobil, camı kırıp yürüyen merdivenlere girdi. Kazada biri çocuk 3 kişi yaralandı.

AVM'de otomobil yürüyen merdivene girdi: 3 yaralı

İstanbul Şişli'deki AVM'de otomobilin yürüyen merdivene girmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 1700 sıralarında meydana geldi. Esentepe Mahallesi'nde bir AVM'nin otoparkında sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil cam kapıyı kırıp içeri girdi.

AVM'de otomobil yürüyen merdivene girdi: 3 yaralı - 1

Daha sonra yürüyen merdivenlere giren otomobil burada asılı kaldı. Kazada biri çocuk 3 kişi yaralanırken olay yerine polis itfaiye ve sağlık ekipleri gönderildi.

Polis ve itfaiye ekipleri çevre güvenliği alırken, sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahalede bulundu.

Daha sonra yaralılar ambulanslara hastaneye kaldırıldı.

Olayla ilgili çalışma başlatıldı.

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