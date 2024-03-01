AVM’de tekme ve yumruklu kavga: Sandalyeler havada uçuştu

Sanayi Mahallesi Ömertürkçakal Bulvarı’ndaki 41 Burada Alışveriş Merkezi’nde (AVM) bulunan restoranın önünde kavga meydana geldi. Edinilen bilgiye göre iki grup arasında bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı.

Büyüyen tartışmanın bir anda kavgaya dönüşmesiyle taraflar yumruk ve tekmelerle birbirlerine saldırdı. Hızını alamayan şahıslar ellerine aldıkları sandalyeleri birbirlerine fırlattı.

AVM’nin güvenlik görevlileri tarafları ayırmaya çalışırken, vatandaşlar bölgeden uzaklaştı. 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunulmasıyla adrese polis ekipleri sevk edildi. Polis ekiplerinin müdahalesiyle kavga sonlandırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatılırken, şahıslar karakola götürüldü.

