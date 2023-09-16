AVM'nin 3'üncü katından atlayan genç kız hayatını kaybetti

Görüntülerde, Fatmanur Atasayım'ın önce korkulukların kenarında kısa süre beklediği, daha sonra da çevredekilerin "Yapma" diye bağırmalarına aldırış etmeden kendisini boşluğa bıraktığı görüldü.



Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.