İncelemelerin ardından yeni yapılan bağlantı yolu hakkında bilgi veren Eyigün, “Sürücülerimize Avrasya Tüneli’ne geçebilecekleri bir alternatif yol vermek istedik. Biz TEM Bağlantı Yolu ile D-100 Karayolu’nu yeni bir arter oluşturduk. Fiziksel olarak kendisi küçük 600 metrelik bir kısımda iş yaptık. Mevcut bir U dönüş köprüsü vardı. Kartal’dan gelip Ünalan’a ya da Anadolu Yakasının diğer ilçelerine geçiş sağlayacak bir tünel vardı. Biz bu tüneli geliştirdik. Kartal’dan geliyorsanız 15 Temmuz Şehitler Köprüsü yerine E-5’e inebilirsiniz, Uzunçayır’a inebilirsiniz, ya da Kadıköy’e gidebilirsiniz. Karşı tarafa geçmek isteyen Avrasya Tüneli’ne geçebilir. Dolayısı ile iki yönlü bir fayda sağladık. Hem Anadolu yakasında E-5’e inmeden Kadıköy’e geçmek isteyenler için hem de karşıya geçmek isteyenler için bir fayda olduğunu düşünüyorum.” dedi.