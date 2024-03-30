Anadolu Yakası’nda trafiği rahatlatacak ve sürücülerin daha kolay Avrasya Tüneli’ne ulaşabileceği Anadolu Otoyolu ve 1. Çevre Yolu üzerindeki 600 metrelik Avrasya Tüneli Bağlantı Yolu hizmete açıldı.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürü Dr. Yalçın Eyigün, bağlantı yolunda incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı.
İncelemelerin ardından yeni yapılan bağlantı yolu hakkında bilgi veren Eyigün, “Sürücülerimize Avrasya Tüneli’ne geçebilecekleri bir alternatif yol vermek istedik. Biz TEM Bağlantı Yolu ile D-100 Karayolu’nu yeni bir arter oluşturduk. Fiziksel olarak kendisi küçük 600 metrelik bir kısımda iş yaptık. Mevcut bir U dönüş köprüsü vardı. Kartal’dan gelip Ünalan’a ya da Anadolu Yakasının diğer ilçelerine geçiş sağlayacak bir tünel vardı. Biz bu tüneli geliştirdik. Kartal’dan geliyorsanız 15 Temmuz Şehitler Köprüsü yerine E-5’e inebilirsiniz, Uzunçayır’a inebilirsiniz, ya da Kadıköy’e gidebilirsiniz. Karşı tarafa geçmek isteyen Avrasya Tüneli’ne geçebilir. Dolayısı ile iki yönlü bir fayda sağladık. Hem Anadolu yakasında E-5’e inmeden Kadıköy’e geçmek isteyenler için hem de karşıya geçmek isteyenler için bir fayda olduğunu düşünüyorum.” dedi.
- Etiketler :
- Haberler -
- Haberler
- Tem Otoyolu
- İstanbul
- Avrasya Tüneli