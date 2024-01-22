Avrasya Tüneli’nde tehlikeli yolculuk

Avrasya Tüneli’nde bir grup taraftar arabalarının camlarından sarkarak yolculuk yaptı.



Olay, dün Avrasya Tüneli’nde meydana geldi. Üzerlerinde formalarıyla bindikleri araçların camlarından sarkarak seyahat eden bir grup taraftar, trafiği tehlikeye attı.



Taraftarların Avrasya Tüneli’ndeki tehlikeli yolculuğu, başka bir sürücünün cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.



Görüntülerde formalı gençlerin araçların camlarından sarkarak ve atkı sallayarak yaptıkları tehlikeli yolculuk yer alıyor.