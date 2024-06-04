Avukat başından vurulmuş halde bulundu

Muğla'nın Ortaca ilçesinde Hüseyin Belkırat'ın avukatlık bürosunun bulunduğu binadan silah sesi geldiğini duyan vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler Belkırat'ı merdiven boşluğunda başından silahla vurulmuş halde buldu.
Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Belkırat ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Hastanede tedavi altına alınan avukat Belkırat'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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