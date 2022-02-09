Avukat Mahmutyazıcıoğlu cinayeti firarisi yakalandı

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Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetiyle ilgili bir kişi daha gözaltına alındı.

Mahmutyazıcıoğlu'nun 27 Ocak'ta Yeşilköy Balıkçılar Çarşısı'nda uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturma sürüyor.



Soruşturma kapsamında aranan Seccad Yeşil'in Bursa'da olduğunu belirleyen İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.



Yapılan operasyonla Bursa'da gözaltına alınan Seccad Y, İstanbul'a gönderildi. Yeşil soruşturmayı yürüten savcıya ifade verecek.

Sunucu Ece Erken'in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu, 27 Ocak'ta Yeşilköy'deki bir balıkçıda uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti. Cinayetin gayrimenkul anlaşmazlığı gerekçesiyle işlendiği iddia edilmişti.

Olayla ilgili gözaltına alınarak mahkemeye sevk edilen 16 kişiden, aralarında katil zanlısı Kadir Yasak ve ağabeyi Ali Yasak'ın da olduğu, 8'i tutuklanmıştı.