Avukata silahlı saldırı: 2 kişi tutuklandı

Olay, 9 gün önce saat 17.30 sıralarında Akşehir ilçesi Yarenler Mahallesi’nde meydana geldi.

Evli ve 2 çocuk babası Avukat Aydın Ceylan, evinden çıkıp otomobiline bineceği sırada sokaktaki manavın önünde bekleyen kimliği belirsiz kişi tarafından durduruldu.

Şüpheli, Ceylan ile kısa süreli konuşmasının ardından belinden çıkardığı tabancayla 5 el ateş etti. Bacaklarından yaralanan Ceylan, kanlar içinde yere yığıldı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık görevlileri, Ceylan’ı hastaneye götürdü. Polis ekipleri, güvenlik kamerası kayıtlarında yaptığı incelemede, saldırganların 2 kişi olduğunu ve gün içinde Ceylan’ın oturduğu sitenin bahçesine girip çıktıklarını saptadı.

Olay günü ise saldırganların otomobille sokaktan geçtiği, bir süre sonra içlerinden birinin geri dönerek Aydın Ceylan’ı manav önünde beklemeye başladığı ve aracına yönelen Ceylan ile konuştuktan sonra vurduğu tespit edildi.



Olayla ilgili çalışma başlatan polis, saldırganların Aziz Uzunkaya ile Fırat Öztürk olduğunu belirledi. Şüphelilerin olaydan sonra Mersin’de saklandıklarını tespit eden polis, şüphelileri gözaltına aldı.