Avustralya'dan tek kullanımlık sigaralara yasak

Avustralya nikotin bağımlılığına karşı harekete geçti. Ocak ayından itibaren ülkeye tek kullanımlık elektronik sigaraların ithalatı yasaklanacak.

Avustralya'dan tek kullanımlık sigaralara yasak

Sağlık Bakanının yaptığı açıklmaya göre 1 Ocak 2024 itibariyle ülkeye tek kullanımlık elektronik sigaraların girişi yasaklanacak. Mart ayına kadar yasağın kapsamının genişletileceği ve çok kullanımlı elektronik sigaraların da yasaklanacağı belirtildi.

Avustralya genelinde sigara bağımlılığı OECD ülkeleri arasında en düşük seviyelerde seyretse de 18-24 yaş arasında kullanımında büyük artış olduğu istatistiklere yansıyor.

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