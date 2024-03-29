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Ayakkabının içinden uyuşturucu çıktı

Denizli'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı.

Ayakkabının içinden uyuşturucu çıktı

'de bir kişi, ayakkabısına sakladığı uyuşturucuyla yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, veya uyarıcı madde temin ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, bir süredir takip edilen yabancı uyruklu A.D'nin üzerinde arama yaptı.

Şüphelinin iki ayakkabısının içine gizlediği 836 gram reçine esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerinin sevk edildiği adliyede tutuklandı.

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