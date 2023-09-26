Ayasofya'nın kapısının kırılmasına ilişkin davada istenen ceza belli oldu

Ayasofya Camii'nin kapısının kırılmasına ilişkin açılan dava devam ediyor.



İstanbul 12. Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki ikinci duruşmaya, sanık Atif Kasar ile şikayetçi Ayasofya Camii Sorumlu Müdürü Tuncay Ramazan ile İstanbul Vakıflar Birinci Bölge Müdürlüğü avukatı katıldı.

"KURUM ADINA ŞİKAYETÇİYİZ"

Şikayetçi Tuncay Ramazan, olay nedeniyle sanıktan kurum adına şikayetçi olduğunu dile getirdi.



"Ayasofya sorumlu müdürü olarak kapının kırıldığı bilgisini aldığımda kameralardan inceleme yaptık." diyen Ramazan, "Kameralarda incelediğimiz ve görüntülerini tespit ettiğimiz şahıs huzurda bulunan kişidir." dedi.

O DÖNEMİN GÜVENLİK GÖREVLİSİ: ÜÇ SAAT UYUDUĞUNU GÖZLEMLEDİK



Ayasofya Camiisi'nde olay tarihinde güvenlik görevlisi olarak çalışan Turgay Benek ise tanık olarak dinlendi.

Olay günü akşam vaktinde görevi devraldığını belirten Benek, "Sabah saatlerinde cami içerisinde girilmemesi gereken bölümdeki kapının kırık olduğunu fark ettim. Buraya normalde herhangi bir kimsenin girmesi yasaktır. Kamera görüntülerine baktım, bir erkek şahsın yaklaşık 10 dakika kapıyı zorladığını ve kapıyı kırarak bu bölmeden geçtiğini ve üst kata çıkarak yaklaşık üç saat kadar burada uyuduğunu gözlemledik. Bizim görüntülerde tespit ettiğimiz şahıs huzurda bulunan sanığa benziyor ancak görüntülerde şapka olduğu için teşhis yapamıyorum. Biz daha sonra ilgili yerlere başvurduk zararla ilgili herhangi bir tespit yapılmadı. Kapı tamir edilmemiştir, kültür varlığı olduğu için bilirkişi raporunun gelmesi bekleniyor diye biliyorum." şeklinde konuştu.



"KAPI TAMİR EDİLMEDİ"



Tanık ifadesinin ardından söz alan İstanbul Vakıflar Birinci Bölge Müdürlüğü avukatı Vural Şimal, "Biz zarara uğrayan kapıda herhangi bir tamir işlemi yapmadık. Çünkü öncelikle bu kapının kültür varlığı olup olmadığı ve hasarın ne kadar olduğu yönünde tespit yapılması gerekir. Kültür varlığına direkt müdahalede bulunamayız. Öncelikle bahse konu kapının bir kültür varlığı olup olmadığı ve tarihi eser sınıfında ise buna göre bir zarar tespitinin bilirkişi marifeti ile yapılmasını talep ediyoruz." dedi.

