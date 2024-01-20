Aydın Hava Durumu | Aydın İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak?

Aydın için hava durumu bugün nedir? Aydın için yarın ve 5 günlük hava durumu nasıl olacak? Aydın için hava durumu sağanak yağmurlu mu, parçalı bulutlu veya beklenen sıcaklık kaç derece olacak? Aydın yakınında 3 günlük ve yarınki hava durumu ne olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre Aydın için haftalık hava durumuna haberin detayından ulaşabilirsiniz...

Aydın Hava Durumu | Aydın İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak?
Aydın İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak?

Aydın için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü nedir?

Aydın İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Aydın için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Aydın hava durumu Bulutlu, sıcaklık 19°. Yarın için Aydın hava durumu Kuvvetli Yağmur, sıcaklık 17°. 22 Ocak 2024 Pazartesi Aydın hava durumu Bulutlu, sıcaklık 15°. 23 Ocak 2024 Salı Aydın hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 14°. 24 Ocak 2024 Çarşamba Aydın hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 15°.

Bugün

Bulutlu
Bulutlu

19

/

10

Yarın

Kuvvetli Yağmur
Kuvvetli Yağmur

17

/

12

Pazartesi

Bulutlu
Bulutlu

15

/

7

Salı

Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu

14

/

5

Çarşamba

Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu

15

/

4

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