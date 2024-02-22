Aydın merkezli 4 ilde suç örgütüne operasyonu: 35 gözaltı

Aydın merkezli 4 ilde 'nitelikli dolandırıcılık' yaptığı belirlenen suç örgütüne yönelik operasyonda 35 şüpheli, gözaltına alındı.

Aydın merkezli 4 ilde suç örgütüne operasyonu: 35 gözaltı

Nazilli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, Aydın merkezli Ankara, İzmir ve Muğla'da 'nitelikli ' yaptığı belirlenen suç örgütüne yönelik operasyon düzenledi.

Operasyonda örgüt liderleri Teoman Avcı ve Ferdi Kayhanlı'nın da aralarında bulunduğu 35 şüpheli, gözaltına alındı.

Örgüt üyelerinin hesaplarında yapılan incelemede, suçtan elde edildiği değerlendirilen toplam 46 milyon TL para bulundu.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

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