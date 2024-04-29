Muğla'da apart otelde yangın paniği

Muğla'nın Ortaca ilçesindeki bir apart otelin çatı katında çıkan yangın 1 saatte söndürüldü. Yangında ölen veya yaralanan olmadı.

Muğla'da apart otelde yangın paniği

Ortaca'nın Dalyan Mahallesi'ndeki bir apart otelin çatı katında saat 07.30 sıralarında çıktı.

Elektrik kontağından çıktığı düşünülen yangında alevler, kısa sürede çatıda yayıldı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

1 kişinin kaldığı apart oteldeki yangında alevlerin alt katlara sıçramaması için itfaiye ekipleri yoğun mücadele verdi.

İtfaiye ekiplerinin 1 saatlik çaba sonucu alevler, alt katlara sıçramadan söndürüldü.

Çatı katında hasar meydana gelirken, yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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