Çaykur işçi alımı kurası ne zaman gerçekleşecek? 1072 işçi alımı kura tarihi açıklandı

Çaykur işçi alımı için başvurular devam ederken gözler kura tarihine çevrildi. Yayımlanan ilana göre, 930 beden işçisi, 70 çay eksperi ve 55 engelli geçici işçi ve 17 eski hükümlü geçici işçi olmak üzere toplamda 1072 mevsimlik işçi ÇAYKUR bünyesinde istihdam edilecek. Peki, Çaykur işçi alımı kurası ne zaman gerçekleşecek?

Çaykur işçi alımı kurası ne zaman gerçekleşecek? 1072 işçi alımı kura tarihi açıklandı

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü (ÇAYKUR) bünyesindeki fabrikalarda çalıştırılmak üzere 1072 mevsimlik alınacak. Rize İŞKUR Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, ÇAYKUR'un Rize, Artvin, Trabzon ve Giresun'da faaliyet gösteren fabrikalarında istihdam edilmek üzere 930 beden işçisi, 70 çay eksperi, 55 engelli geçici işçi, 17 eski hükümlü geçici işçi olmak üzere 1072 mevsimlik işçi alınacağı belirtildi.

Çaykur işçi alımı kurası ne zaman gerçekleşecek? 1072 işçi alımı kura tarihi açıklandı - 1

 BAŞVURU İÇİN SON GÜN NE ZAMAN?

30 Nisan'da sona erecek başvuruların, e-devlet, Alo 170 ve "www.esube.iskur.gov.tr" adresinden yapılabileceği vurgulandı. Başvuru ilanında şartlara ve kura tarihine yer verildi.

Çaykur işçi alımı kurası ne zaman gerçekleşecek? 1072 işçi alımı kura tarihi açıklandı - 2

ÇAYKUR ALIMI KURASI NE ZAMAN?

Başvurular için ikametgah şartı arandığı, işe başlayacak mevsimlik işçiler için aynı yerde 5 yıl görev yapma zorunluluğu bulunduğunun altı çizilen açıklamada, noter kurasının ise 14 Mayıs Salı günü Rize Gençlik ve Spor Salonu'nda gerçekleştirileceği kaydedildi.

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