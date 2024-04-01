Aydın Seçim Sonuçları 2024: Aydın Belediye Seçim Sonuçlarını Kim Kazandı? Aydın İlçe İlçe Yerel Seçim Sonuçları

AYDIN BELEDİYE BAŞKANI ÖZLEM ÇERÇİOĞLU KİMDİR?

Özlem ÇERÇİOĞLU 11 Ağustos 1968'de Nazilli-Aydın'da doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Nazilli’de tamamlayan Özlem Çerçioğlu, 1988’de Selçuk Üniversitesi’nden mezun oldu. Üniversite öğreniminden sonra yurtdışında başarılı çalışmalara imza atarak adından söz ettirdi. Özellikle kurduğu sosyal ilişkilerdeki başarısıyla Türk cemiyetlerinde görev aldı, özel sektörde çalıştı.



Eğitime destek çalışmaları, uyuşturucuyla mücadele, sokak çocuklarını kazanma ve kadın hakları gibi toplumsal içerikli projelerde görev aldı. 22. ve 23. dönem Cumhuriyet Halk Partisi Aydın Milletvekili olarak parlamentoya seçildi.



Parlamentoda İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu'nda ve Sanayi Ticaret Enerji Tabii Kaynaklar Bilgi ve Teknoloji Komisyonu'nda görev alan Özlem Çerçioğlu, Cumhuriyet Halk Partisi'nde Parti Meclisi üyeliği de yaptı.



2009 yılında Aydın Belediye Başkanı seçildi.



2014 yılında Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi.