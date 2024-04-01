Aydın Seçim Sonuçları 2024: Aydın Belediye Seçim Sonuçlarını Kim Kazandı? Aydın İlçe İlçe Yerel Seçim Sonuçları

Aydın seçim sonuçları verileri paylaşıldı. 2024 Türkiye yerel seçimlerinde Aydın Belediye Başkanlığını CHP'den aday gösterilen Özlem Çerçioğlu kazandı. Peki, Aydın Belediye başkanı kaç oy aldı, yüzde kaç oyla kazandı? İşte Aydın Belediye başkan adayları ve aldıkları oy oranları.
Açılan Sandık: %100
CHP adayı Özlem Çerçioğlu: %50.53
AK Parti adayı Mustafa Savaş: %36.72
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Aydın İLÇE İLÇE 2024 YEREL SEÇİM SONUÇLARINI ANLIK VE CANLI NASIL TAKİP EDERİM?
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31 Mart 2024 Aydın Adayları
Mustafa Savaş Seçim Sonuçları
Özer Kayalı Seçim Sonuçları
Nail Kaplı Seçim Sonuçları
Cemil Köroğlu Seçim Sonuçları
Serdal Bulut Seçim Sonuçları
Suzan Koç Seçim Sonuçları
Sibel Yeniocak Seçim Sonuçları
Muharrem Demirbilek Seçim Sonuçları
Rojda Dolgun Seçim Sonuçları
Seçil Mumcuoğlu Seçim Sonuçları
Özlem Çerçioğlu Seçim Sonuçları
Ali Özaydın Seçim Sonuçları
Cenbeli Güler Seçim Sonuçları
Hüseyin Cihan Baykara Seçim Sonuçları
Mehmet Temel Seçim Sonuçları
Hüseyin Turgut Seçim Sonuçları
Salih Şinasi Yegen Seçim Sonuçları
Bülent Çam Seçim Sonuçları
Fatih Karahan Seçim Sonuçları
Zühre Genişel Seçim Sonuçları
Abdulbaki İnce Seçim Sonuçları
Sabahattin Kerik Seçim Sonuçları
Aydın ilçe ilçe seçim sonuçları:
Bozdoğan Seçim Sonuçları
Buharkent Seçim Sonuçları
Çine Seçim Sonuçları
Didim Seçim Sonuçları
Efeler Seçim Sonuçları
Germencik Seçim Sonuçları
İncirliova Seçim Sonuçları
Karacasu Seçim Sonuçları
Karpuzlu Seçim Sonuçları
Koçarlı Seçim Sonuçları
Köşk Seçim Sonuçları
Kuşadası Seçim Sonuçları
Kuyucak Seçim Sonuçları
Nazilli Seçim Sonuçları
Söke Seçim Sonuçları
Sultanhisar Seçim Sonuçları
Yenipazar Seçim Sonuçları
AYDIN BELEDİYE BAŞKANI ÖZLEM ÇERÇİOĞLU KİMDİR?
Özlem ÇERÇİOĞLU 11 Ağustos 1968'de Nazilli-Aydın'da doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Nazilli’de tamamlayan Özlem Çerçioğlu, 1988’de Selçuk Üniversitesi’nden mezun oldu. Üniversite öğreniminden sonra yurtdışında başarılı çalışmalara imza atarak adından söz ettirdi. Özellikle kurduğu sosyal ilişkilerdeki başarısıyla Türk cemiyetlerinde görev aldı, özel sektörde çalıştı.
Eğitime destek çalışmaları, uyuşturucuyla mücadele, sokak çocuklarını kazanma ve kadın hakları gibi toplumsal içerikli projelerde görev aldı. 22. ve 23. dönem Cumhuriyet Halk Partisi Aydın Milletvekili olarak parlamentoya seçildi.
Parlamentoda İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu'nda ve Sanayi Ticaret Enerji Tabii Kaynaklar Bilgi ve Teknoloji Komisyonu'nda görev alan Özlem Çerçioğlu, Cumhuriyet Halk Partisi'nde Parti Meclisi üyeliği de yaptı.
2009 yılında Aydın Belediye Başkanı seçildi.
2014 yılında Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi.
2009 yılında Aydın Belediye Başkanı seçildi.
2014 yılında Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi.
2019 yılında da yeniden Aydın Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na seçildi.
Aydın’ın ilk kadın belediye başkanı olan Özlem Çerçioğlu, evli ve 2 çocuk annesidir; İngilizce bilmektedir.
PARTİLERİN OY PUSULASINDAKİ YERLERİ
Seçime katılacak siyasi partilerin oy pusulasındaki yerleri kurayla belirlendi. Kuradaki sırayla oy pusulasında partiler şöyle sıralandı:
Millet Partisi 26, MHP 31, HÜDAPAR 20, Yeni Türkiye Partisi 17, Gelecek Partisi 16, Sol Parti 3, Hak ve Özgürlükler Partisi 21, Memleket Partisi 5, Aydınlık Demokrasi Partisi 30, Demokratik Sol Parti 7, Adalet Birlik Partisi 23, Emek Partisi 19, Halkın Kurtuluş Partisi 13, Güç Birliği Partisi 25, Milli Yol Partisi 27, AK Parti 1, Yeniden Refah Partisi 8, Zafer Partisi 12, CHP 18, Ocak Partisi 22, Vatan Partisi 35, Saadet Partisi 34, Anavatan Partisi 6, Türkiye İşçi Partisi 32, Bağımsız Türkiye Partisi 15, Anadolu Birliği Partisi 11, Genç Parti 29, Demokrat Parti 24, Adalet Partisi 28, Demokrasi ve Atılım Partisi 33, İYİ Parti 2, Büyük Birlik Partisi 4, Türkiye Komünist Partisi 10, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) 9, Türkiye Komünist Hareketi 14.
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