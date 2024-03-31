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Hüseyin Cihan Baykara Seçim Sonuçları 2024 Canlı: 31 Mart 2024 Türkiye Hüseyin Cihan Baykara Yerel Seçim Sonucu ve İlçe İlçe YSK Oy Sonuçları Son Dakika

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Hüseyin Cihan Baykara Seçim Sonuçları 2024 Canlı: 31 Mart 2024 Türkiye Hüseyin Cihan Baykara Yerel Seçim Sonucu ve İlçe İlçe YSK Oy Sonuçları Son Dakika - 1

Hüseyin Cihan Baykara Seçim Sonuçları - 31 Mart 2024 Yerel Seçim Sonuçları

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Hüseyin Cihan Baykara Seçim Sonuçları 2024 Canlı: 31 Mart 2024 Türkiye Hüseyin Cihan Baykara Yerel Seçim Sonucu ve İlçe İlçe YSK Oy Sonuçları Son Dakika - 2

HÜSEYİN CİHAN BAYKARA İlçe İlçe Seçim Sonuçları

Bozdoğan Seçim Sonuçları
Buharkent Seçim Sonuçları
Çine Seçim Sonuçları
Didim Seçim Sonuçları
Efeler Seçim Sonuçları
Germencik Seçim Sonuçları
İncirliova Seçim Sonuçları
Karacasu Seçim Sonuçları
Karpuzlu Seçim Sonuçları
Koçarlı Seçim Sonuçları
Köşk Seçim Sonuçları
Kuşadası Seçim Sonuçları
Kuyucak Seçim Sonuçları
Nazilli Seçim Sonuçları
Söke Seçim Sonuçları
Sultanhisar Seçim Sonuçları
Yenipazar Seçim Sonuçları

Hüseyin Cihan Baykara Seçim Sonuçları 2024 Canlı: 31 Mart 2024 Türkiye Hüseyin Cihan Baykara Yerel Seçim Sonucu ve İlçe İlçe YSK Oy Sonuçları Son Dakika - 3

31 Mart 2024 AYDIN Seçim Sonuçları Hangi Aday Önde?

Mustafa Savaş Seçim Sonuçları
Özer Kayalı Seçim Sonuçları
Nail Kaplı Seçim Sonuçları
Cemil Köroğlu Seçim Sonuçları
Serdal Bulut Seçim Sonuçları
Suzan Koç Seçim Sonuçları
Sibel Yeniocak Seçim Sonuçları
Muharrem Demirbilek Seçim Sonuçları
Rojda Dolgun Seçim Sonuçları
Seçil Mumcuoğlu Seçim Sonuçları
Özlem Çerçioğlu Seçim Sonuçları
Ali Özaydın Seçim Sonuçları
Cenbeli Güler Seçim Sonuçları
Hüseyin Cihan Baykara Seçim Sonuçları
Mehmet Temel Seçim Sonuçları
Hüseyin Turgut Seçim Sonuçları
Salih Şinasi Yegen Seçim Sonuçları
Bülent Çam Seçim Sonuçları
Fatih Karahan Seçim Sonuçları
Zühre Genişel Seçim Sonuçları
Abdulbaki İnce Seçim Sonuçları
Sabahattin Kerik Seçim Sonuçları

Hüseyin Cihan Baykara Seçim Sonuçları 2024 Canlı: 31 Mart 2024 Türkiye Hüseyin Cihan Baykara Yerel Seçim Sonucu ve İlçe İlçe YSK Oy Sonuçları Son Dakika - 4

OY PUSULALARI NE RENK?

Büyükşehir belediye başkanlığına ilişkin oy pusulası "beyaz", il genel meclisi üyeliklerine ilişkin pusula "turuncu", belediye başkanlığına ilişkin oy pusulası "mavi", belediye meclisi üyeliğine ilişkin oy pusulası ise "sarı" renkli olacak.

Hüseyin Cihan Baykara Seçim Sonuçları 2024 Canlı: 31 Mart 2024 Türkiye Hüseyin Cihan Baykara Yerel Seçim Sonucu ve İlçe İlçe YSK Oy Sonuçları Son Dakika - 5

OY KULLANMA İŞLEMİ SAAT KAÇTA BİTECEK?

Güneşin doğuş ve batış saatlerine ilişkin değerlendirmelere göre, Adıyaman, Ağrı, Artvin, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Kars, Malatya, Kahramanmaraş, Mardin, Muş, Ordu, Rize, Siirt, Sivas, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Van, Bayburt, Batman, Şırnak, Ardahan, Iğdır ve Kilis illerinde oy verme işlemi saat 16.00'da biterken; diğer illerde oy verme işlemi saat 17.00'ye kadar devam edecek.

Hüseyin Cihan Baykara Seçim Sonuçları 2024 Canlı: 31 Mart 2024 Türkiye Hüseyin Cihan Baykara Yerel Seçim Sonucu ve İlçe İlçe YSK Oy Sonuçları Son Dakika - 6

BÜYÜKŞEHİR OLMAYAN İLLERDE NELER İÇİN OY VERİLECEK?

Büyükşehir olmayan illerde ise "il genel meclisi üyeliği", "belediye başkanı", "belediye meclis üyeliği" ve "muhtarlık ve ihtiyar heyeti" için oy verilecek.

Hüseyin Cihan Baykara Seçim Sonuçları 2024 Canlı: 31 Mart 2024 Türkiye Hüseyin Cihan Baykara Yerel Seçim Sonucu ve İlçe İlçe YSK Oy Sonuçları Son Dakika - 7

ÖNCE HANGİ OYLAR SAYILACAK?

Büyükşehirlerde, sırasıyla büyükşehir belediye başkanlığı, belediye başkanlığı, belediye meclisi üyeliği ve muhtarlık, diğer illerde, sırasıyla belediye başkanlığı, belediye meclisi üyeliği, il genel meclisi üyeliği ve muhtarlık, seçimlerine ait oy pusulalarının sayım ve dökümü yapılacak.

Hüseyin Cihan Baykara Seçim Sonuçları 2024 Canlı: 31 Mart 2024 Türkiye Hüseyin Cihan Baykara Yerel Seçim Sonucu ve İlçe İlçe YSK Oy Sonuçları Son Dakika - 8

PARTİLERİN OY PUSULASINDAKİ YERLERİ

Seçime katılacak siyasi partilerin oy pusulasındaki yerleri kurayla belirlendi.Kuradaki sırayla oy pusulasında partiler şöyle sıralandı:

Millet Partisi 26, MHP 31, HÜDAPAR 20, Yeni Türkiye Partisi 17, Gelecek Partisi 16, Sol Parti 3, Hak ve Özgürlükler Partisi 21, Memleket Partisi 5, Aydınlık Demokrasi Partisi 30, Demokratik Sol Parti 7, Adalet Birlik Partisi 23, Emek Partisi 19, Halkın Kurtuluş Partisi 13, Güç Birliği Partisi 25, Milli Yol Partisi 27, AK Parti 1, Yeniden Refah Partisi 8, Zafer Partisi 12, CHP 18, Ocak Partisi 22, Vatan Partisi 35, Saadet Partisi 34, Anavatan Partisi 6, Türkiye İşçi Partisi 32, Bağımsız Türkiye Partisi 15, Anadolu Birliği Partisi 11, Genç Parti 29, Demokrat Parti 24, Adalet Partisi 28, Demokrasi ve Atılım Partisi 33, İYİ Parti 2, Büyük Birlik Partisi 4, Türkiye Komünist Partisi 10, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) 9, Türkiye Komünist Hareketi 14.

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