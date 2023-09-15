Aydın Valiliği'nden balık ölümleriyle ilgili açıklama

Aydın Valiliği'nden balık ölümlerine ilişkin açıklama geldi.

Valilikten yapılan açıklamada, gerekli çalışmaların başlatıldığı ifade edildi.

Denetime esas numuneler incelenmek üzere yetkili laboratuvarlara gönderildiği belirtilen açıklamada "Toplu balık ölümleri nedeni ile ilgili yapılan araştırmalar sonucunda; sulama sezonunun bitmesiyle baraj kapaklarının kapanması, artan sıcaklıklar ve kuraklığın etkisiyle ana tahliye kanalında sudaki oksijen miktarının azalması nedenleriyle balık ölümlerinin gerçekleştiği kurum yetkililerince bildirilmiştir. Balık ölümlerinin bu nedenler dışında farklı bir nedenle olup olmadığının belirlenmesi amacı ile su ve ölü balık numuneleri alınarak analize gönderilmiştir. Konu üzerinde hassasiyetle durulmakta ve incelemeler devam etmektedir.” denildi.