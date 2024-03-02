Aydın'da 2 TIR çarpıştı: 1 kişi  yaralandı

Aydın-Denizli Karayolu üzerinde 2 TIR'IN birbiriyle çarpışması sonucu kaza meydana geldi.



Denizli istikametine seyir halinde olan bir TIR, aynı istikamette ilerleyen başka bir TIR'a arkadan çarptı.



Kazada TIR sürücülerinden biri olan K.Ü. araç içerisinde sıkışarak yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri TIR sürücüsünü sıkıştığı yerden çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti.



Sağlık ekipleri tarafından da ilk müdahalesi yapılan yaralı TIR sürücüsü ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.



Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.



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