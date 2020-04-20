Aydın'da 22 ev karantinaya alındı

Karantinaya alınan evlerin önünde jandarma ekipleri nöbet tutuyor.

Anadolu Ajansı 20.04.2020 - 00:42

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Aydın'ın İncirliova ilçesinde yeni tip corona virüs (Covid-19) önlemleri kapsamında bir mahalledeki 22 ev karantinaya alındı.

Alınan bilgiye göre, Acarlar Mahallesi'nde 5 kişinin Covid-19 testleri pozitif çıkınca bu kişilerle temas halinde bulundukları tespit edilen kişilerin olduğu 22 ev karantinaya alındı.

Söz konusu evlerin önünde İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler görev aldı.

Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, mahallede gerekli tüm tedbirlerin alındığını belirtti.

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