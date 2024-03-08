Aydın'da aranan 76 kişi yakalandı

Aydın'da aranan kişilere yönelik yapılan operasyonda 1'i yabancı uyruklu olmak üzere 76 şüpheli yakalandı.

Aydın'da aranan 76 kişi yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince il genelinde aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik 109 ekip ve 399 personelin katılımıyla çalışma gerçekleştirildi.

Ekiplerce yapılan çalışmalarda haklarında 2 yıl altı kesinleşmiş hapis cezası olan 20 kişi, 2 ile 5 yıl arası kesinleşmiş hapis cezası olan 17 kişi, 5 ile 10 yıl arası kesinleşmiş hapis cezası olan 3 kişi, 10 ile 20 yıl arası kesinleşmiş hapis cezası olan 2 kişi, 20 yıl ve üzeri kesinleşmiş hapis cezası olan 1 kişi ile ifadesi alınmaya yönelik 33 kişi olmak üzere 1'i yabancı uyruklu toplam 76 şühpeli yakalandı.

Gözaltına alınan şüphelilerden 43'ü sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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