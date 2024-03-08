Aydın'da aranan 76 kişi yakalandı

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince il genelinde aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik 109 ekip ve 399 personelin katılımıyla çalışma gerçekleştirildi.

Ekiplerce yapılan çalışmalarda haklarında 2 yıl altı kesinleşmiş hapis cezası olan 20 kişi, 2 ile 5 yıl arası kesinleşmiş hapis cezası olan 17 kişi, 5 ile 10 yıl arası kesinleşmiş hapis cezası olan 3 kişi, 10 ile 20 yıl arası kesinleşmiş hapis cezası olan 2 kişi, 20 yıl ve üzeri kesinleşmiş hapis cezası olan 1 kişi ile ifadesi alınmaya yönelik 33 kişi olmak üzere 1'i yabancı uyruklu toplam 76 şühpeli yakalandı.



Gözaltına alınan şüphelilerden 43'ü sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.