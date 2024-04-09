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Aydın'da direğe çarparak savrulan otomobilde 4 kişi yaralandı

Aydın'ın Buharkent ilçesinde, aydınlatma direğine çarparak savrulan otomobilde aynı aileden 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.

Aydın'da direğe çarparak savrulan otomobilde 4 kişi yaralandı

Erdem Oğuz (39) idaresindeki otomobil, Denizli- kara yolu Feslek Mahallesi'nde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle refüjdeki aydınlatma direğine çarpıp savruldu.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma, 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada, sürücü ile otomobildeki yolcu olarak bulunan Rukiye Oğuz (39), Mert Oğuz (12) ve Nazlı Oğuz (10) yaralandı.

Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Erdem Oğuz'un hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

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