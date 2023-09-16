Aydın'da düğün yemeğinden 25 kişi zehirlendi

Aydın’ın Kuyucak ilçesinde bir düğünde dağıtılan tavuk pilavdan yedikten sonra rahatsızlanan 25 kişi, hastaneye kaldırıldı.

Aydın'da düğün yemeğinden 25 kişi zehirlendi

Olay, Kırsal Azizabat Mahallesinde öğleden sonra düzenlenen bir düğünde meydana geldi.

Düğünde Ş.Ş.’nin (35) yaptığı pilav ve tavuktan yiyen davetlilerden 25’i rahatsızlanarak hastaneye başvurdu. Kuyucak ve Nazilli Devlet hastanelerine başvuran 25 kişinin yapılan muayenesinde yedikleri yemekten zehirlendikleri belirlendi.

Zehirlenen vatandaşlardan birinin Kuyucak Devlet Hastanesinde, 20’sinin ise Nazilli Devlet Hastanesinde tedavileri devam ederken, 4 kişi ise tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.

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