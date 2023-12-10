Aydın'da iki otomobil çarpıştı: 11 kişi yaralandı

Söke-Kuşadası kara yolu İsmet İnönü Caddesi'nde M.G. idaresindeki otomobil ile S.C. yönetimindeki otomobil çarpıştı. İhbar üzerine olay çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.



Kazada otomobilde bulunan sürücü MG. ile F.G, Y.G, G.G, H.B. ile diğer araçtaki S.C, A.C, İ.C, M.D, D.D, Ö.D. yaralandı.



Sağlık ekiplerinin olay yerinde ilk müdahalesini yaptığı yaralılar, ambulanslarla Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

