Aydın'da kadın cinayeti: Tartıştığı eşini döverek öldürdü

Aydın'ın Efeler ilçesinde evde çıkan tartışmada 59 yaşındaki kocası M.T. tarafından şiddet gören 50 yaşındaki Nursel Türkmen, yaşamını yitirdi. Olay sonrası kaçan koca aranıyor.

Aydın'da kadın cinayeti: Tartıştığı eşini döverek öldürdü

Olay, saat 20.00 sıralarında Cuma Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında şiddetli geçimsizlik bulunan M.T. ile eşi Nursel Türkmen arasında evde, bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine M.T, eşi Nursel Türkmen'i öldüresiye dövdü.

Talihsiz kadın ağır darbelerle hareketsiz kalırken, şüpheli koca ise olay yerinden kaçtı. 

Aydın'da kadın cinayeti: Tartıştığı eşini döverek öldürdü - 1

Çiftin evinden gelen sesleri duyan komşuları ise durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Olay yerine gelen ekiplerce girilen evde yapılan kontrolde talihsiz kadının yaşamını yitirdiği tespit edildi.

Türkmen'in cenazesi, savcı ve polisin olay yerindeki incelemesinin ardından Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Polis, eşini döverek öldüren M.T.'yi yakalamak için çalışma başlattı.

BOYUN VE YÜZ BÖLGESİNE ÇOK SAYIDA DARBE ALMIŞ

Nursel Türkmen'in yapılan ilk incelemeye göre, boyun ve yüz bölgesine çok sayıda darbe aldığı belirtildi.

Yukarıkayacık Mahallesi'nde çiftçilikle geçimini sağlayan M.T.'nin, eşinin isteği üzerine yaklaşık 4 ay önce Cuma Mahallesi'ne yerleştiği öğrenildi.

Nursel Türkmen ile M.T.'nin 15 yıl önce evlendiği, bu evlilikten 14 yaşlarında bir kızlarının olduğu öğrenildi.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

TÜRKİYE HABERLERİ

8 Haziran hava durumu | Meteoroloji'den 18 şehir için sarı kodlu uyarı: Bugün hava nasıl olacak?

8 Haziran hava durumu | Meteoroloji'den 18 şehir için sarı kodlu uyarı: Bugün hava nasıl olacak?

Çorum'da akrepin soktuğu çocuk zehirlendi

Çorum'da akrepin soktuğu çocuk zehirlendi

Adana'da drone destekli trafik denetimi: 462 bin TL ceza kesildi

Adana'da drone destekli trafik denetimi: 462 bin TL ceza kesildi

Bursa'da 1 kilo 300 gram metamfetamin ele geçirildi

Bursa'da 1 kilo 300 gram metamfetamin ele geçirildi

Fatih'te metruk tarihi bina çöktü

Fatih'te metruk tarihi bina çöktü

Konya'da servis araçları çarpıştı: 7 yaralı

Konya'da servis araçları çarpıştı: 7 yaralı

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...