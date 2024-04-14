Aydın'da katliam gibi kaza | Yolcu otobüsüyle çarpışan otomobildeki 4 kişi öldü

Erdinç Atılgan'ın (54) kullandığı otomobil, Didim-Söke kara yolu Uslu Sitesi mevkisinde Varan Turizm'e ait A.I. yönetimindeki yolcu otobüsüyle çarpıştı.



Çarpışma sonrası şarampole devrilen otomobildeki sürücü ile S.A. (43), A.S. (44) ve Y.S. (44) hayatını kaybetti.



Refüje çıkan otobüsteki yolculardan 3'ü ise hafif şekilde yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Bir süre trafiğe kapalı olan yol, araçların çekilmesiyle ulaşıma açıldı.



Otobüs sürücüsü ifadesi alınmak üzere İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.